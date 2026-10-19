Kollision auf Bundesstraße Steinach am Brenner: 86-Jähriger verletzt

Steinach am Brenner – Bei einem Verkehrsunfall auf der Brennerbundesstraße in Steinach am Brenner ist am Sonntagabend ein 86-Jähriger verletzt worden. Der Mann war laut Polizei gegen 18.40 Uhr in Richtung Süden unterwegs, während eine 49-jährige Deutsche mit ihrem Auto in die Gegenrichtung fuhr.

Als der 86-Jährige nach links zu einer Tankstelle abbiegen wollte, versuchte die entgegenkommende Lenkerin nach rechts auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dennoch touchierten sich die beiden Fahrzeuge.

Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht. Die 49-Jährige gab laut Polizei an, selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen zu wollen.