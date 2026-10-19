Zukunftsdepot fix: Bonus für Babys kommt ab Mitte 2027

Die Regierung hat ihren Zwist um das Zukunftsdepot für Kinder beendet und eine Gegenfinanzierung paktiert.

Die Regierung hat ihren Zwist um das Zukunftsdepot für Kinder beendet und eine Gegenfinanzierung paktiert. Künftig soll in das neue Depot ab der Geburt eingezahlt werden können, mit einem staatlich finanzierten Startguthaben von 500 Euro. Entnommen werden kann das Geld ab dem 18. Geburtstag. Bis zur Volljährigkeit bleibt es steuerfrei, es fallen weder KESt noch Kontoführungsgebühren an. Jährlich können bis zu 5000 Euro eingezahlt werden.

Los gehen wird das alles nicht mit Jahresbeginn 2027, wie ursprünglich von der ÖVP erhofft, sondern mit 1. Juli. Grund: Die Finanz müsse erst die Schnittstellen für die betreffenden Finanzprodukte schaffen und die Banken erbaten mehr Zeit.

Gelten soll der Bonus dennoch für alle ab 1. Jänner 2027 geborenen Kinder (mit Austro- Staatsbürgerschaft oder rechtlicher Gleichstellung). Die Finanzierung des Startbonus soll aus dem Familienlastenausgleichsfonds kommen. Wird bis zum 3. Geburtstag kein Depot eröffnet, wird der Bonus gesammelt im Bundesschatz bei der Bundesfinanzierungsagentur OeBFA veranlagt.