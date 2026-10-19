Welle des Widerstandes
Die große Mehrheit der Stanzacher will, dass ihr Bach unangetastet bleibt
Die Stanzacher (v.l.) Klaus Hörting, Sepp Sprenger und Mark Ulses von der Bürgerinitiative Namlosbach sammelten in ihrer Heimatgemeinde erfolgreich Unterschriften gegen ein Wasserableitungsprojekt am Namlosbach.
© BI Namlosbach
Toni Knittel, Sprecher der Bürgerinitiative Namlosbach, jubelt: 75 Prozent der Wahlberechtigten in Stanzach haben bei einer Unterschriftensammlung gegen das Projekt der Reuttener E-Werke unterschrieben.
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