Von Kulinarium bis Kowalski: Drei Jubiläen für das Diakoniewerk in Kitzbühel

Vor 20 Jahren startete das Diakoniewerk mit dem ersten Angebot für Menschen mit Behinderungen in Kitzbühel. Auf das Kulinarium folgten das forKIDS Therapiezentrum und die Berufsvorbereitung im Café KOWALSKI. Kürzlich luden die drei Einrichtungen zum Jubiläumsfest ein.

Im Gesundheitszentrum in Kitzbühel gibt es für das Diakoniewerk in diesen Tagen einen dreifachen Grund zum Feiern: Vor 20 Jahren kochte das Team im Kulinarium zum ersten Mal auf. Neun Menschen mit Behinderungen bzw. Lernschwäche finden hier einen Arbeitsplatz. Erfahrene Fachkräfte leiten sie beim Kochen und Backen an.

Praxis und Erfahrung

Je nach Bedarf stellen sie individuelle Zeitpläne oder Hilfsmittel wie Rezeptmappen mit Symbolen dafür bereit. Zivildiener und Freiwillige unterstützen beim Ausliefern und dort, wo gerade eine Hand gebraucht wird. Von Montag bis Freitag produziert das Team rund 200 Mittagstische für Essen auf Rädern, Kindergärten und Schulen in der Umgebung. Zusätzlich bietet das Kulinarium auch Catering für Veranstaltungen an.

„Veranstaltungen zu betreuen, ist eine schöne Abwechslung für unsere begleiteten Mitarbeiter:innen. Sie kommen dadurch mal aus der Küche raus und unter die Leute“, sagt Gastroleiter Walter Laiminger.

Sprung auf den regulären Arbeitsmarkt

Aus dem Kulinarium heraus entstand die Idee der Berufsvorbereitung, um Menschen mit Behinderungen eine Perspektive für einen Job auf dem regulären Arbeitsmarkt zu geben. Mit Eurotours arbeitete man diesbezüglich mehrere Jahre zusammen. Seit fünf Jahren steht die Berufsvorbereitung jedoch auf neuen Beinen: Im Café und Bistro KOWALSKI im Erdgeschoss des Gesundheitszentrums bewirten sechs junge Menschen mit Behinderungen die Gäste.

„Wir begleiten sie auf ihrem Weg an den 1. Arbeitsmarkt. Das Training on the job findet direkt im Café und Bistro KOWALSKI statt. Wichtig sind Praktika in Betrieben, welche sich die Anstellung der Menschen vorstellen können. Hier freuen wir uns jederzeit über direkte Kontaktaufnahme“, lädt Barbara Eberharter-Lanner, Agogische Leitung im KOWALSKI, ein sich als Partnerbetrieb zu melden.

Therapie für Kinder und Jugendliche

Ein paar Türen weiter befindet sich das forKIDS Therapiezentrum. Vor zehn Jahren war es das erste Kinder-Therapiezentrum des Diakoniewerks in Tirol. Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsverzögerungen sowie Behinderungen werden therapeutisch begleitet.

„Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und Psychologie arbeiten bei uns eng zusammen. Dazu binden wir auch Eltern und Umfeld der Kinder bestmöglich ein. Dieser integrierte Ansatz trägt wesentlich zum Therapieerfolg bei“, freut sich Leonie Schmid, Leitung des forKIDS-Standortes in Kitzbühel. Rund 100 Kinder werden jedes Jahr am forKIDS-Standort in Kitzbühel therapeutisch begleitet.

Angebote im Auftrag des Landes

„Dass wir heuer nicht nur die Geburtstage, sondern auch viele kleine und große Erfolge feiern dürfen, liegt an der tollen Arbeit der Kolleg:innen im Kulinarium, forKIDS und KOWALSKI. Aber ohne zahlreiche Partner wie Land Tirol, Sozialversicherungsträger, Stadt Kitzbühel, den Serviceclubs und vielen weiteren engagierten Menschen, wäre das alles nicht in dieser Qualität möglich“, bedankt sich Stephan Mader, Geschäftsführer der Diakoniewerk Soziale Dienstleistungen GmbH in Tirol.