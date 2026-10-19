Tradition der Innovation: Vermögensmanagement für Generationen

Die 1833 gegründete Schoellerbank verbindet bewährte Grundsätze mit innovativen Ansätzen im Vermögensmanagement, um komplexe Vermögensstrukturen vorausschauend zu gestalten und langfristig abzusichern.

Dabei geht es nicht nur um die eigene Lebensplanung, sondern auch um unternehmerische Entscheidungen, familiäre Ziele und die nächste Generation.

Vermögen bedeutet Verantwortung

Die Schoellerbank hat sich in ihrer fast 200-jährigen Geschichte als Spezialistin für anspruchsvolles Vermögensmanagement etabliert, das neben Kapital auch Werte und Weitblick berücksichtigt. Zu den Kund:innen zählen Privatpersonen, Familien, Unternehmer:innen sowie institutionelle Anleger. Getreu dem Leitsatz „Investieren statt Spekulieren“ stehen langfristige Strategien und individuelle Lösungen im Mittelpunkt. Regelmäßige Auszeichnungen, darunter „Summa cum Laude“ beim Handelsblatt Elite Report, bestätigen diesen Anspruch.

Persönliche Beratung in einer komplexen Welt

Ob maßgeschneiderte Familienportfolios, Nachfolgeplanung in Unternehmen, Fondsansparpläne für Kinder oder die Veranlagung des Gewinnfreibetrags: Die Schoellerbank verbindet private, unternehmerische und familiäre Aspekte. Hinzu kommen Finanz- und Liquiditätsplanung sowie individuelle Vorsorgekonzepte. „Unsere Aufgabe ist es, unseren Kund:innen Orientierung zu geben, komplexe Zusammenhänge verständlich einzuordnen und Vermögen durch fundierte Entscheidungen langfristig zu sichern“, betont Burgi Vrba, Leiterin der Schoellerbank in Tirol.

Hierbei handelt es sich um keine Anlageberatung oder Produktempfehlung. Veranlagungen in Finanzinstrumente können mit erheblichen Verlusten verbunden sein. Eine individuelle, persönliche Beratung ist jedenfalls erforderlich.