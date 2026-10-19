Große Pferde-Show in Innsbruck
Jetzt kostenlos abonnieren: Mit dem TT-Family-Newsletter zu „Cavalluna“
Cavalluna präsentiert eine spektakuläre neue Show, die das Publikum in geheimnisvolle Welten eintauchen lässt und eine magisch-fantastische Geschichte erzählt.
© CAVALLUNA
Unser Family-Newsletter bietet wertvolle Ratschläge rund um Kinder und das Familienleben und Veranstaltungstipps für Ihre Freizeitgestaltung. Mit der Anmeldung nehmt ihr am Gewinnspiel teil.
Ein Highlight ist unter anderen „CAVALLUNA – Die Farben des Lebens“. Große und kleine BesucherInnen erwarten zwei Stunden lang beeindruckende Showeffekte, mitreißende Choreografien und vor allem rund 60 wunderschöne Pferde.
Wir verlosen dafür 1 Familienticket, bestehend aus 4 Karten, für Samstag, den 31. Oktober 2026, um 19 Uhr.
Abonnieren Sie jetzt mit nur einem Klick unseren Family-Newsletter und nehmen Sie automatisch am Gewinnspiel teil!
Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2026 (23.59 Uhr). Die Gewinner werden schriftlich verständigt.
Kommentare