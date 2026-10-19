Jetzt kostenlos abonnieren: Mit dem TT-Family-Newsletter zu „Cavalluna“

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Ein Highlight ist unter anderen „CAVALLUNA – Die Farben des Lebens“. Große und kleine BesucherInnen erwarten zwei Stunden lang beeindruckende Showeffekte, mitreißende Choreografien und vor allem rund 60 wunderschöne Pferde.

Wir verlosen dafür 1 Familienticket, bestehend aus 4 Karten, für Samstag, den 31. Oktober 2026, um 19 Uhr.

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