Der Herbst nimmt Platz

Ein Sofa nimmt Raum ein. Da darf es auch etwas zu sagen haben. Seine Konturen, sein Stoff, seine Farbe prägen das Wohnzimmer stärker als manches sorgfältig arrangierte Accessoire. Ein Sessel kann wiederum genau jenes Stück sein, an dem der Blick hängen bleibt. Besonders dann, wenn er sich etwas Eigenständigkeit erlaubt. Zum Herbst passen Farben, die Tiefe mitbringen: gebranntes Orange, Terrakotta, Honig, Schokoladenbraun. Auf großen Polsterflächen entfalten sie eine andere Wirkung als auf einem Kissen. Sie machen den Raum satter, wärmer, intimer. Dazu ein nostalgisches Muster oder eine eigenwillige Rundung – und Gemütlichkeit bekommt eine interessante Form. Das Sofa „Soulmate“ von den Bielefelder Werkstätten spielt mit solch skulpturalem Design, während die Sonderedition des Sessels „Luke“ von Rolf Benz mit nostalgischem Muster und Herbsttönen einen Hauch Retro ins Wohnzimmer bringt.