Zum Kochen und Bleiben

Eine Küche kauft man nicht alle Tage. Gerade deshalb sollte sie nach einem selbst aussehen. Individuelle Planung liegt im Trend und beginnt bei der Frage, wie man leben möchte. Viel Arbeitsfläche? Freie Sicht auf schöne Materialien? Die Küche wird zum eigenen Designprojekt: Helle Fronten und klare Linien wirken ruhig und offen. Dunkles Holz und matte Oberflächen machen die Küche wohnlich und modern. Wer Farbe mag, kann mit einer Kücheninsel oder einzelnen Schränken Akzente setzen. Dazu kommen Griffe, Beleuchtung und eine Arbeitsplatte, die den eigenen Stil aufgreifen. Natürlich muss eine Küche im Alltag funktionieren. Stauraum, Arbeitsflächen und kurze Wege gehören zur Planung. Genauso wichtig ist, dass man sich hier wohlfühlt.