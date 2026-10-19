Goldschakal darf in Tirol nicht mehr ganzjährig bejagt werden

Der Verfassungsgerichtshof sieht die ganzjährige Bejagung des Goldschakals in Tirol als verfassungswidrig an. Vor allem das fehlende Monitoring widerspricht dem Vorgehen in Tirol.

Innsbruck – In Tirol wird der Goldschakal eigentlich erst seit wenigen Jahren regelmäßig nachgewiesen. Er durfte bislang von der heimischen Jägerschaft ganzjährig gejagt werden. Die Argumente des Landes waren einerseits, dass der Goldschakal „keine heimische Wildart“ sei. Außerdem sei er nicht vom Aussterben bedroht oder eine gefährdete Tierart.

Bereits vor zwei Jahren hat die Tierschutzorganisation „Wiener Tierschutzverein/Tierschutz Austria“ dieses Vorgehen in mehreren Bundesländern, darunter eben auch Tirol, kritisiert. Nun kommt auch der Verfassungsgerichtshof (VfGH) zum gleichen Schluss und erklärt die Bejagung des Goldschakals in Tirol für rechtswidrig. Damit ist die Bestimmung der „Zweiten Durchführungsverordnung“ zum Tiroler Jagdgesetz aufgehoben, die den ganzjährigen Abschuss des Goldschakals bislang legitimierte. Die Tiroler Landesregierung muss die Aufhebung unverzüglich kundmachen, heißt es.

Kein systematisches Monitoring

„Eine geschützte Tierart darf nicht einfach ganzjährig zum Abschuss freigegeben werden, wenn nicht einmal bekannt ist, wie es um ihren Bestand steht. Der Verfassungsgerichtshof hat dieser Praxis nun einen Riegel vorgeschoben", zeigt sich Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins/Tierschutz Austria zufrieden.

Eine geschützte Tierart darf nicht einfach ganzjährig zum Abschuss freigegeben werden, wenn nicht einmal bekannt ist, wie es um ihren Bestand steht. Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins/Tierschutz Austria

Der Goldschakal (Canis aureus) ist in der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) gelistet. Seine Bejagung darf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands nicht gefährden. Doch Österreich verfügt über kein ausreichendes systematisches Monitoring. Im jüngsten FFH-Bericht meldete Österreich den Erhaltungszustand des Goldschakals sowohl in der kontinentalen als auch in der alpinen Region als „unbekannt“.

Aasfresser dämmt Seuchen ein

„Die Tiroler Landesregierung hat im Verfahren selbst bestätigt, dass keine entsprechenden Bestandserhebungen durchgeführt wurden. Die Bejagung des Goldschakals muss damit obsolet sein, da sich die Beutegreifer durch ihre dichteabhängige Regulation selbst regulieren”, fordert Petrovic.

Durch das schnelle Fressen von Aas dämmt der Goldschakal die Verbreitung von Krankheitserregern und Seuchen im Wald und in Kulturlandschaften ein. Seine ökologische Relevanz zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er eine Nische zwischen dem kleineren Rotfuchs und dem größeren Grauwolf besetzt.