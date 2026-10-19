„Der Worst Case ist nicht unrealistisch“: Forscher blickt auf Gefahr im Ötztal

Tauender Permafrost, instabile Hänge und zunehmende Extremereignisse verändern Tirols Berge. Der Innsbrucker Wissenschaftler Lukas Winiwarter forscht mit KI daran, Naturgefahren besser zu erkennen. Welche Warnsignale er heute bereits sieht und wo die größten Risiken für Tirol liegen.