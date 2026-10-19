Mit KI gegen Naturgefahren
„Der Worst Case ist nicht unrealistisch“: Forscher blickt auf Gefahr im Ötztal
„Für Tirol sehe ich ganz klar die Folgen des Klimawandels als akutes Problem“, sagt Lukas Winiwarter, Professor für Geodäsie (Erdvermessung) an der Uni Innsbruck.
© Franz Oss
Tauender Permafrost, instabile Hänge und zunehmende Extremereignisse verändern Tirols Berge. Der Innsbrucker Wissenschaftler Lukas Winiwarter forscht mit KI daran, Naturgefahren besser zu erkennen. Welche Warnsignale er heute bereits sieht und wo die größten Risiken für Tirol liegen.
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