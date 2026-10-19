Cindy Crawford „zutiefst untröstlich“ nach Tod von Sohn Presley

Er folgte dem erfolgreichen Karriereweg seiner berühmten Familie, doch Presley Gerber litt im Privaten unter psychischen Problemen. Einen Monat nach seinem Tod im Alter von nur 27 Jahren spricht seine Familie erstmals öffentlich darüber.

Einen Monat nach der Tragödie bricht die Familie ihr Schweigen. Mit bewegenden Worten spricht Cindy Crawford (60) über den Verlust von Presley Gerber, den gemeinsamen Sohn mit Unternehmer Rande Gerber (64). „Wir sind zutiefst untröstlich, unseren geliebten Sohn und Bruder zu verlieren. Wir schätzen uns so glücklich, Presley 27 Jahre lang in unserem Leben gehabt zu haben“, hieß es in einem Instagram-Post vom ehemaligen Supermodel Crawford zu einem Schwarz-Weiß-Porträt von Presley.

Darauf sind im Vordergrund Federn zu sehen, die wie Flügel ausschauen. „Er ist eine gütige, schöne Seele, die liebte und geliebt wird, jetzt und für immer“, hieß es weiter. Sie seien stolz darauf, wie er sich der Welt gezeigt habe – „mit Güte und Verletzlichkeit“. Der von den Eltern und von Presleys jüngerer Schwester Kaia Gerber (25) unterzeichnete Post endet mit den Worten: „Wir lieben dich für immer.“

Geschwisterliebe: Presley und Kaia Gerber 2016 in Los Angeles. © IMAGO/Lisa OConnor / AFF-USA.com

„Ich liebe dich mehr als alles andere“

Kaia, die als Schauspielerin und Model arbeitet, erinnerte zudem auf ihrem eigenen Instagram-Account mit berührenden Worten an ihren zwei Jahre älteren Bruder. „Ich liebe dich mehr als alles andere, bis zum Mond und wieder zurück und noch einmal zurück. Für immer, großer Bruder.“

Sie habe so viel von ihm gelernt und es geliebt, seine Schwester zu sein. Dazu postete sie ein Strandfoto aus Kindertagen und ein Video, in dem sie als Kleinkinder zusammen tanzen.

Psychische Probleme

Presley Gerber war am 20. September in Los Angeles in einer Rehabilitationseinrichtung gestorben. Der 1999 im US-Staat Kalifornien geborene Gerber hatte laut des Magazins „People“ zuletzt in Podcasts, aber auch auf seinem Instagram-Kanal seine psychischen Probleme und sein Suchtverhalten thematisiert.