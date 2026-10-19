Fläschchen statt Nüsse: Drei Baby-Eichhörnchen werden von Pfotenhilfe wieder aufgepäppelt

Die drei kleinen „Findelkinder“, die anfangs teils noch die Augen geschlossen hatten, werden mit dem Fläschchen aufgezogen. Die drei seien sehr spät im Jahr zur Welt gekommen, so Pfotenhilfe-Leiterin Johanna Stadler.

Braunau – Drei verwaiste Eichhörnchenbabys werden im Tierschutzhof der Pfotenhilfe in Braunau (Bezirk Braunau in Oberösterreich) aufgepäppelt. Tierfreunde hatten zwei der Kleinen unterkühlt und ausgehungert auf einem Waldweg in Elixhausen in Salzburg gefunden. Ein weiteres Tierbaby wurde am Bleckwand-Wanderweg in Strobl am Wolfgangsee gerettet, berichtete die Pfotenhilfe am Montag.

Die Eichhörnchenbabys, die anfangs teils noch die Augen geschlossen hatten, werden nun mit dem Fläschchen aufgezogen. Die drei seien sehr spät im Jahr zur Welt gekommen, erklärte Pfotenhilfe-Leiterin Johanna Stadler. In der Natur würden sie drei bis vier Monate von der Mutter aufgezogen, bis sie selbstständig sind. „Das heißt, sie wären erst rund um Weihnachten fertig zur Auswilderung.“ Das süße Trio darf daher den Winter warm und behütet bei der Pfotenhilfe verbringen. (APA)