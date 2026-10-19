Land Tirol verleiht goldene Ehrenamtsnadel an 83 engagierte Freiwillige
Große Bühne für unbezahlbares Engagement im Bezirk Kitzbühel: Im Kaisersaal in St. Johann zeichnete Landeshauptmann Anton Mattle 83 Bürgerinnen und Bürger mit der „Tiroler Ehrenamtsnadel in Gold“ aus. Die Geehrten stehen stellvertretend für die enorme Vielfalt der freiwilligen Arbeit in der Region.
St. Johann in Tirol – Ob im Skiclub, bei der Musikkapelle, im Sozialdienst oder beim Tierschutz: Ohne den unentgeltlichen Einsatz hunderter Menschen würde das gesellschaftliche Leben in vielen Tiroler Gemeinden ins Stocken geraten. Beim „Tag des Ehrenamts“ würdigte das Land Tirol diese Leistungen.
„Ein Vereinsleben ist die Basis für ein Gemeindeleben. Hinter unseren ehrenamtlichen Verbänden stehen Menschen, die Verantwortung übernehmen, ihre Freizeit für andere einsetzen und Aufgaben übernehmen. Ihnen gebührt unsere Anerkennung und unser Dank“, betonte Landeshauptmann Anton Mattle anlässlich der Feierlichkeiten in St. Johann.
Von der Ortschronik bis zum Taekwondo
Wie breit gefächert das Ehrenamt im Bezirk Kitzbühel aufgestellt ist, zeigte sich bei der Übergabe der Auszeichnungen. Neben Nachwuchstrainern und Kulturträgern erhielten auch Initiatoren neuer Sportangebote wie Taekwondo eine Ehrenamtsnadel. Ebenso sichern Freiwillige bei Chören und Musikkapellen den musikalischen Nachwuchs.
Andere wiederum widmen sich der Vergangenheit ihrer Heimat: Ortschronisten halten die regionale Geschichte für kommende Generationen fest. Welcher Aufwand hinter dieser Arbeit steckt, bewies jüngst das Beispiel Hochfilzen – dort verfassten die Verantwortlichen ein umfassendes Geschichtswerk mit 550 Seiten. Auch im sozialen Bereich, etwa bei „Essen auf Rädern“, bildet die freiwillige Arbeit eine tragende Säule.
Konkrete Hilfe im „Jahr des Ehrenamts“
Die Auszeichnung im Bezirk Kitzbühel bildet Teil einer landesweiten Initiative. Mit dem „Jahr des Ehrenamts“ rückt die Tiroler Landesregierung die Freiwilligenarbeit 2026 verstärkt in den Fokus. „Ehrenamt bedeutet, nicht nur auf das eigene Umfeld zu schauen, sondern selbst etwas beizutragen. Wer Kinder und Jugendliche fördert, Menschen in schwierigen Situationen hilft oder Traditionen weitergibt, baut an der Zukunft der eigenen Gemeinde“, erklärte Mattle.
Neben Symbolik setzt das Land auf praktische Unterstützung. Aktuell evaluieren die Verantwortlichen den Schutz durch die Freiwilligen-Versicherung und erarbeiten Hilfestellungen bei Rechtsfragen. Ein digitales Vereinshandbuch sowie ein neuer Veranstaltungskalender bündeln Service- und Weiterbildungsangebote. Ergänzend dazu bietet das Land mit dem WhatsApp-Kanal „Ehrenamt Tirol“ direkte Informationen für Funktionärinnen und Funktionäre an.
Die geehrten aus dem Bezirk Kitzbühel
Gemeinde Aurach bei Kitzbühel
- Peter Grander: Verdienste als Mitglied des Tourismus-Ortsausschusses Aurach.
- Martina Ganster: Verdienste als langjährige Skiclub-Funktionärin.
- Christian Hacksteiner: Verdienste als langjähriges Ausschussmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Aurach und als Obmann des Sporteisschützenclubs.
- Christine Obermoser: Verdienste als langjährige Obfrau der Auracher Seniorenvereinigung, Gemeindearchivarin sowie Funktionärin des Sporteisschützenclubs.
Gemeinde Brixen im Thale
- Monika Bosetti: Verdienste als langjährige Ortsbäuerin.
- Sebastian Hetzenauer: Verdienste als Mitglied der Schützenkompanie, Kassier und Leutnant.
- Josef Rieser: Verdienste für die Unterstützung im Pfarrgemeinderat und in der Jugendbetreuung.
- Kerstin Hölzl: Verdienste als Nachwuchstrainerin im Skiclub.
- Peter Stöckl: Verdienste als langjähriger Ortsbauernobmann und ehemaliger Jungbauernobmann.
- Ferdinand Strobl: Verdienste als Obmann des Sportvereins Brixen und langjähriger Kapitän der Altherren-Mannschaft.
Gemeinde Fieberbrunn
- Günther Ellmauer: Verdienste als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Fieberbrunn und Atemschutzbeauftragter-Stellvertreter.
- Markus Kogler: Verdienste als Obmann des Tennisclubs Fieberbrunn, Koordinator des 60-Jahr-Jubiläumsfestes sowie für weitere ehrenamtliche Einsätze.
- Julia Perterer: Verdienste als Bezirks-Musikfunktionärin sowie Chronistin der Knappenmusikkapelle Fieberbrunn.
- Martin Seelos: Verdienste als Gründungsobmann des Taekwondo-Vereins Fieberbrunn sowie im Bereich des Nachwuchs-Leistungssports.
Gemeinde Going am Wilden Kaiser
- Andrea Aigner: Verdienste als Schriftführerin der Wasserrettung Going.
- Roland Lang: Verdienste als langjähriger Hauptmann und Obmann der Schützenkompanie.
- Martin Horngacher: Verdienste als langjähriges Ausschussmitglied sowie Nachwuchsleiter im Sportclub Going.
- Gerhard Wallner: Verdienste als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Going.
Gemeinde Hochfilzen
- Johann Arnold: Verdienste als ehrenamtlicher Mitautor und Redakteur des Heimatbuches Hochfilzen, einer 541-seitigen Chronik.
- Ottilie Danzl: Verdienste für die langjährige Klientenbetreuung im Sozialzentrum sowie als Vorbeterin bei Sterbefällen, Mesnerin und ehemalige Pfarrgemeinderätin.
- Hans Edelmaier: Verdienste als ehrenamtlicher Mitautor des Heimatbuches Hochfilzen.
- Sebastian Eder: Verdienste als ehrenamtlicher Mitautor und Redakteur des Heimatbuches Hochfilzen.
Gemeinde Hopfgarten im Brixental
- Michael Egger: Verdienste als Mitglied des Chronistenteams, Galerist und Förderer der Kultur.
- Konrad Peter Ainberger: Verdienste als langjähriger Verwalter im Gemeindedienst sowie Schriftführer der Freiwilligen Feuerwehr Hopfgarten.
- Elisabeth Misslinger: Verdienste als langjährige Chorleiterin des Chors „Rhyt'Mix“.
- Eduard Rupert Nikolic: Verdienste als Trainer und Förderer des Vereins „SV Kelchsau Ringen“.
- Anneliese Rettenwander: Verdienste als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Achencafé sowie im Ehrenamtsdienst des Sozialzentrums.
- Josef Schafferer: Verdienste als Obmann des Jugendtreffs „HOI“ und langjähriger Kassier des Sozial- und Gesundheitssprengels Hopfgarten/Itter.
- Barbara Wurzenrainer: Verdienste als Vorständin des Sozial- und Gesundheitssprengels Hopfgarten/Itter und freiwillige Helferin bei Veranstaltungen.
Gemeinde Itter
- Johann Astner: Verdienste als langjähriges Mitglied und Obmann des Pfarrgemeinderates sowie als Obmann und Obmann-Stellvertreter des Seniorenbundes.
- Annemarie Hoggenmüller: Verdienste als langjähriges Mitglied und Leiterin des Kirchenchors sowie als Gründungsmitglied und Leiterin des Chors SoAITeBa.
- Günther Sitzmann: Verdienste als langjähriges Mitglied, Obmann und Ehrenobmann der Musikkapelle sowie als Gründungsobmann des Dorffestvereins.
Gemeinde Jochberg
- Christine Koidl: Verdienste als langjähriges Mitglied der Chorgemeinschaft Jochberg und des Tiroler Chorverbandes, als Chorobfrau, Pfarrgemeinderatsobfrau sowie Marketenderin der Kameradschaft.
- Florian Stanger: Verdienste als langjähriges Mitglied der Feuerwehr, Kommandant, Bezirkskassaprüfer sowie Gemeinderat von Jochberg.
Gemeinde Kirchberg in Tirol
- Manfred Aschaber: Verdienste als Funktionär des Samariterbundes, Jugendtrainer und Helfer im Fußballclub, langjähriger Pfadfinder sowie Obmann des Hundesportvereins.
- Gabriele Eberl: Verdienste als langjähriges Mitglied des Skiclubs Kirchberg und für organisatorische Aufgaben bei FIS-, Europa- und Weltcuprennen.
- Peter Horngacher: Verdienste als langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg, Kassier und Maschinist.
- Angelika Rettenwander: Verdienste als langjähriges Mitglied des Brixentaler Volkstrachtenerhaltungs- und Heimatschutzvereins Kirchberg, Ausschussmitglied und Kassierin.
- Manfred Schlömmer: Verdienste als langjähriges Mitglied des Tennisclubs DMH, Kassier, Schriftführer, Obmann und aktueller Obmann-Stellvertreter.
- Silvia Schweinzer: Verdienste als langjähriges Mitglied des Alpenvereins, davon viele Jahre als Vorsitzende des Vereins.
- Ottilie Wellenzohn: Verdienste als Gründerin des Rettensteintheaters, langjährige Darstellerin und verlässliche Stütze des Vereinslebens.
- Alexander Zierl: Verdienste als langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Aschau und langjähriger Kraftfahrer der Wehr.
Stadtgemeinde Kitzbühel
- Friederike Danek: Verdienste als langjährige Marketenderin und Ausschussmitglied der Kameradschaft Kitzbühel.
- Alois Haselwanter: Verdienste als langjähriger Vorsitzender der Lawinenkommission Kitzbühel und ehemaliger Ortsstellenleiter der Bergrettung Kitzbühel.
- Rosa Hofer: Verdienste für langjährige ehrenamtliche Mitarbeit beim Kolpingverein Kitzbühel.
- Franz Hofer: Verdienste für langjährige ehrenamtliche Mitarbeit beim Kolpingverein Kitzbühel.
- Martin Kerscher: Verdienste als langjähriger Präsident des Kitzbüheler Golfclubs.
- Anna Werlberger: Verdienste für die langjährige ehrenamtliche Mitarbeit beim Kitzbüheler Skiclub und weiteren Sportvereinen.
- Heinrich Otto Rieser: Verdienste als langjährige Ortsbauer von Kitzbühel und Obmann des Bauernhausmuseums Hinterobernau.
Gemeinde Kössen
- Alois Bellinger: Verdienste als langjähriges Mitglied und Obmann des Bienenzuchtvereins.
- Alois Bamberger: Verdienste als Obmann der Heimatbühne Kössen seit 2020.
- Franz Gründler: Verdienste als langjähriger Funktionär beim FC Kössen, ehemaliger Obmann und Platzwart.
- Heinrich Lechthaler: Verdienste als jahrzehntelanges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Bichlach, langjähriger Kassier und Ausschussmitglied.
- Josef Schermer: Verdienste als Ortschronist mit großem Engagement sowie als Obmann des Seniorenbundes.
- Stefan Mühlberger: Verdienste als jahrzehntelanges Mitglied der Schützengilde Kössen sowie als Schützenrat und Schützenmeister.
- Susanne Straif: Verdienste als langjährige Obfrau des Fördervereins der Musikschulexpositur sowie Obfrau und Ausschussmitglied der Musikkapelle Kössen.
- Augustine Wörl: Verdienste als langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin im Altenwohnheim sowie im Sozialzentrum Kössen-Schwendt.
Gemeinde Oberndorf in Tirol
- Michael Daxer: Verdienste als langjähriges Mitglied der Schützenkompanie und Feuerwehr sowie Engagement in der Feuerwehrjugend.
- Michael Höck: Verdienste als langjähriges Mitglied sowie Kinder- und Jugendtrainer im Fußballclub Oberndorf.
- Marianne Tönig: Verdienste für langjähriges Engagement in der Pfarre, insbesondere als Mitorganisatorin des Pfarrseniorennachmittags.
- Barbara Wörgötter: Verdienste als langjähriges Mitglied des Knappenvereins sowie Engagement in der Pfarre bei der Pfarrbriefverteilung.
Gemeinde Reith bei Kitzbühel
- Johann Filzer: Verdienste als langjähriges Mitglied und Kassier der Musikkapelle Reith.
- Andreas Jöchl: Verdienste als langjähriges Mitglied und Obmann des Fußballclubs Reith sowie großes Engagement in der Jugendförderung.
- Rosina Stampl: Verdienste als jahrzehntelange Pfarrsekretärin.
Gemeinde Schwendt
- Theresia Horngacher: Verdienste als langjähriges und aktives Mitglied des Seniorenbundes Schwendt sowie als ehemalige Obfrau.
Gemeinde St. Johann in Tirol
- Josef Franz: Verdienste als langjähriges Mitglied der Bergrettung St. Johann in Tirol.
- Josef Huter: Verdienste als langjähriger Obmann des Trachtenvereins Edelraute.
- Melanie Hutter: Besondere Verdienste um die Flüchtlingsbetreuung und Freiwilligenarbeit sowie als Funktionärin des Skiclubs St. Johann in Tirol.
- Predrag Juric: Verdienste als langjähriger Obmann und Trainer des Vereins Karate Leistungszentrum St. Johann in Tirol.
- Hemma Maurer: Verdienste als langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin bei Essen auf Rädern.
- Thomas Reiner: Verdienste für langjähriges Engagement für den Tierschutz im Verein Samtpfotenstube.
- Martina Reichenfelser: Verdienste als langjährige Geschäftsstellenleiterin der Jeunesse musicale St. Johann in Tirol.
- Andreas Schmied: Verdienste als langjähriges Mitglied und Kassier der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann in Tirol.
Gemeinde St. Ulrich am Pillersee
- Ronald Erhart: Verdienste als langjähriger Obmann des Teufelvereins „Nuaracher Stoibergpass“.
- Herbert Hasenauer: Verdienste als langjähriges Mitglied und Vorplattler der Nuaracher Stoabergplattler sowie langjähriges Mitglied der Feuerwehr.
- Leopold Würtl: Verdienste als langjährige Ortsbauer, Röcklgwand-Fahnenträger und Vorstandsmitglied.
- Monika Millinger: Verdienste als Gründungsmitglied der Nuaracher Stoabergplattler, langjährige Aktivität im Verein sowie langjähriges Mitglied der Bergrettung.
Gemeinde Waidring
- Heinz Brandtner: Verdienste als langjähriger engagierter Funktionär des Skiclubs Waidring.
- Gertraud Diechtler: Verdienste als langjährige engagierte Mitarbeiterin der Volksbücherei Waidring.
- Christiane Foidl: Verdienste als langjährige engagierte Obfrau des Pensionistenverbandes Waidring.
- Hildegard Flatscher: Verdienste als langjährige engagierte Funktionärin im Jugendbereich der Musikkapelle Waidring.
- Rudolf Manesch: Verdienste als langjähriger engagierter Mitarbeiter und Fotograf im Bereich Ortsgeschichte und Chronik.
- Klaus Reiter: Verdienste als Initiator des Waidringer Sozialfahrdienstes sowie für seine Verdienste um Mundart und Kultur in der Gemeinde.