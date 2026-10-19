Land Tirol verleiht goldene Ehrenamtsnadel an 83 engagierte Freiwillige

Große Bühne für unbezahlbares Engagement im Bezirk Kitzbühel: Im Kaisersaal in St. Johann zeichnete Landeshauptmann Anton Mattle 83 Bürgerinnen und Bürger mit der „Tiroler Ehrenamtsnadel in Gold“ aus. Die Geehrten stehen stellvertretend für die enorme Vielfalt der freiwilligen Arbeit in der Region.

St. Johann in Tirol – Ob im Skiclub, bei der Musikkapelle, im Sozialdienst oder beim Tierschutz: Ohne den unentgeltlichen Einsatz hunderter Menschen würde das gesellschaftliche Leben in vielen Tiroler Gemeinden ins Stocken geraten. Beim „Tag des Ehrenamts“ würdigte das Land Tirol diese Leistungen.

„Ein Vereinsleben ist die Basis für ein Gemeindeleben. Hinter unseren ehrenamtlichen Verbänden stehen Menschen, die Verantwortung übernehmen, ihre Freizeit für andere einsetzen und Aufgaben übernehmen. Ihnen gebührt unsere Anerkennung und unser Dank“, betonte Landeshauptmann Anton Mattle anlässlich der Feierlichkeiten in St. Johann.

Von der Ortschronik bis zum Taekwondo

Wie breit gefächert das Ehrenamt im Bezirk Kitzbühel aufgestellt ist, zeigte sich bei der Übergabe der Auszeichnungen. Neben Nachwuchstrainern und Kulturträgern erhielten auch Initiatoren neuer Sportangebote wie Taekwondo eine Ehrenamtsnadel. Ebenso sichern Freiwillige bei Chören und Musikkapellen den musikalischen Nachwuchs.

Andere wiederum widmen sich der Vergangenheit ihrer Heimat: Ortschronisten halten die regionale Geschichte für kommende Generationen fest. Welcher Aufwand hinter dieser Arbeit steckt, bewies jüngst das Beispiel Hochfilzen – dort verfassten die Verantwortlichen ein umfassendes Geschichtswerk mit 550 Seiten. Auch im sozialen Bereich, etwa bei „Essen auf Rädern“, bildet die freiwillige Arbeit eine tragende Säule.

Konkrete Hilfe im „Jahr des Ehrenamts“

Die Auszeichnung im Bezirk Kitzbühel bildet Teil einer landesweiten Initiative. Mit dem „Jahr des Ehrenamts“ rückt die Tiroler Landesregierung die Freiwilligenarbeit 2026 verstärkt in den Fokus. „Ehrenamt bedeutet, nicht nur auf das eigene Umfeld zu schauen, sondern selbst etwas beizutragen. Wer Kinder und Jugendliche fördert, Menschen in schwierigen Situationen hilft oder Traditionen weitergibt, baut an der Zukunft der eigenen Gemeinde“, erklärte Mattle.

Neben Symbolik setzt das Land auf praktische Unterstützung. Aktuell evaluieren die Verantwortlichen den Schutz durch die Freiwilligen-Versicherung und erarbeiten Hilfestellungen bei Rechtsfragen. Ein digitales Vereinshandbuch sowie ein neuer Veranstaltungskalender bündeln Service- und Weiterbildungsangebote. Ergänzend dazu bietet das Land mit dem WhatsApp-Kanal „Ehrenamt Tirol“ direkte Informationen für Funktionärinnen und Funktionäre an.