Superstar zu Gast: Sting spielt 2027 gleich zwei Mal in Österreich

Der Musiker Sting gibt im kommenden Sommer zwei Gastauftritte. Er gastiert am 4. Juni am Salzburger Residenzplatz und am 30. Juni in der Klagenfurter Ostbucht.

Der britische Musiker und 17-fache Grammy-Preisträger Sting hat am Montag im Rahmen seiner „Sting 3.0“-Tour für 2027 rund zwei Dutzend Zusatzkonzerte in Europa angekündigt. Davon profitieren auch Fans in Österreich. Am 4. Juni wird der 75-Jährige am Salzburger Residenzplatz auftreten, am 30. Juni in der Klagenfurter Ostbucht am Wörthersee. Unterwegs ist der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Gordon Sumner heißt, mit dem Gitarristen Dominic Miller und Schlagzeuger Chris Maas.

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