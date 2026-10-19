Morgendlicher Muntermacher auf dem Prüfstand: Was man über Kaffee wissen sollte

Die erste Tasse macht wach, die nächste hilft durchs Nachmittagstief. Doch wann wird aus dem täglichen Kaffee zu viel Koffein? Internistin Susanne Kaser erklärt, wie der Wachmacher wirkt, warum Menschen unterschiedlich darauf reagieren und welche Grenzen als Orientierung dienen.

Warum macht Kaffee überhaupt wach?

Für den Effekt ist nicht der Kaffee selbst verantwortlich, sondern das darin enthaltene Koffein. Es blockiert im Gehirn den Botenstoff Adenosin. Dadurch nimmt das Müdigkeitssignal ab, zugleich wird Anstrengung subjektiv als weniger

Koffein wirkt allerdings nicht nur im Kopf. Der Puls kann etwas steigen, im Magen-Darm-Trakt wird mehr Magensäure ausgeschüttet und die Verdauung kann schneller ablaufen. Auch vermehrter Harndrang ist möglich.

🎧 Das Gespräch im Podcast:

Wann setzt die Wirkung ein und wie lange hält sie an?

Koffein beginnt laut Susanne Kaser nach etwa 15 bis 30 Minuten zu wirken. Nach drei bis fünf Stunden sinkt seine Konzentration wieder. Dann meldet sich häufig auch die Müdigkeit zurück. „Koffein verschiebt die Müdigkeit lediglich nach hinten“, sagt die Internistin. Insgesamt reduziert wird sie dadurch nicht.

Warum vertragen manche Menschen mehr Kaffee als andere?

Dass eine Person nach einem Espresso Herzklopfen bekommt, während eine andere mehrere Tassen kaum bemerkt, ist nicht eingebildet. Entscheidend sind unter anderem Gewöhnung und Veranlagung. Wer regelmäßig Kaffee trinkt, kann aufgrund von Veränderungen im Gehirn weniger stark darauf reagieren.

Hinzu kommt der Abbau in der Leber: Manche Menschen bauen Koffein schnell ab, andere langsam. Auch genetische Varianten jenes Proteins, das durch Koffein blockiert wird, beeinflussen die Reaktion. Wer kaum noch eine Wirkung spürt, müsste die Dosis vermutlich deutlich erhöhen. Die Alternative sei, weniger zu trinken und dadurch den Gewöhnungseffekt abzubauen, so Susanne Kaser.

Kann Kaffee abhängig machen?

Eine gewisse Abhängigkeit ist möglich. Medizinisch spricht man laut der Internistin eher von einer Gewohnheit oder einem Gewöhnungseffekt als von einer echten Sucht. Die für klassische Drogen typischen Verhaltensauffälligkeiten, körperlichen Probleme oder ernsthaften Erkrankungen treten dabei nicht auf. Bei manchen Menschen können aber bereits ein bis zwei Tassen täglich für eine Gewöhnung ausreichen.

Typisch ist der Entzugskopfschmerz: Wer sich an den morgendlichen Kaffee gewöhnt hat und plötzlich darauf verzichtet, kann Kopfschmerzen bekommen.

Wie viel Koffein ist unbedenklich?

Als Orientierung nennt die Medizinerin 400 Milligramm Koffein pro Tag für gesunde Erwachsene. Das entspreche ungefähr fünf Tassen Espresso, vier Tassen Filterkaffee oder fünf üblichen Dosen Energy Drink. Entscheidend ist die gesamte Tagesmenge: Koffein steckt auch in verschiedenen Tees, koffeinhaltigen Softdrinks und Energy Drinks.

Die persönliche Verträglichkeit kann dennoch sehr unterschiedlich sein. Warnsignale wie Herzrasen oder Schlafprobleme können daher schon bei geringeren Mengen auftreten.

Was gilt für Kinder und Jugendliche?

Vor dem zwölften Lebensjahr sollte generell auf Koffein und koffeinhaltige Lebensmittel verzichtet werden. Für Jugendliche gelten drei Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht als unbedenkliche tägliche Gesamtzufuhr. Bei 50 Kilogramm Körpergewicht wären das 150 Milligramm, laut Kaser ungefähr zwei handelsübliche Dosen Energy Drink.

Eine zu hohe Aufnahme kann bei Kindern und Jugendlichen Schlaflosigkeit, Nervosität oder Gereiztheit auslösen.

Gut zu wissen: Koffein wirkt nach etwa 15 bis 30 Minuten .

. Es beseitigt die Müdigkeit nicht, sondern verschiebt sie nach hinten .

nicht, sondern . Für gesunde Erwachsene gelten bis zu 400 Milligramm Koffein täglich als unbedenklich.

als unbedenklich. Kaffee, Tee, Softdrinks und Energy Drinks zählen gemeinsam zur Tagesmenge.

und zählen gemeinsam zur Tagesmenge. Kinder unter zwölf Jahren sollten auf koffeinhaltige Lebensmittel verzichten .

sollten auf koffeinhaltige Lebensmittel . Für Jugendliche gelten drei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag als Richtwert.

Ist Kaffee besser als sein Ruf?

Es gibt laut Internistin sehr interessante Studien, die darauf hinweisen, dass Kaffee auch sehr gesund sein kann. Das betreffe beispielsweise das Risiko für Lebererkrankungen und Typ-2-Diabetes. Weitere Studien beziehen sich auf Demenz und Parkinson. Dabei handle es sich aber nicht um nachgewiesene Ursache-Wirkungs-Beziehungen, sondern um Beobachtungen, die weiter untersucht werden müssten. Zudem dürfe Kaffee nicht mit Koffein gleichgesetzt werden: Im Getränk sind weitere Substanzen enthalten, die positive Effekte haben könnten.

Schwarz, mit Milch oder mit Zucker?

Ob mit oder ohne Milch, ist nach Ansicht der Internistin vor allem Geschmackssache. Die von ihr angesprochenen Untersuchungen zu Erkrankungen wurden allerdings mit schwarzem Kaffee durchgeführt, insbesondere mit Espresso oder Filterkaffee. Ihre praktische Empfehlung lautet daher: nach Geschmack, aber möglichst zuckerfrei.

Wann sollte kein Kaffee mehr getrunken werden?

Auch eine fixe Koffein-Sperrstunde gibt es nicht. Ältere Studien empfehlen zwar einen Verzicht in den acht Stunden vor dem Schlafengehen. Die dort festgestellten Unterschiede seien jedoch moderat und bei sehr hohen Dosen beobachtet worden. Entscheidend ist deshalb die individuelle Reaktion: Wer nach spätem Kaffee schlechter schläft, sollte ihn entsprechend früher weglassen.