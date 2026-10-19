Zweifel an Sanierungsplan
Sanierung verschoben: Insolventer Tiroler Frächter mit 191 Mitarbeitern hängt in der Luft
Ende November soll über den Sanierungsplan des Unterländer Frächters Nothegger abgestimmt werden.
© imago/Manfred Segerer
Der Verkauf einer Immobilie sollte eine Basis für die Sanierung des Unterländer Transportunternehmens Nothegger sein. Der Deal ist aber noch nicht über die Bühne, sagen Gläubigerschützer. Sie zweifeln am Sanierungsplan, die Zukunft des Frächters bleibt damit offen.
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