Nominierte stehen fest
Der jährliche Preisreigen: Landestheater mischt bei Nestroy wieder mit
Sind mit im Rennen um den Nestroy-Preis 2026: Calixto María Schmutter (Regie, Komposition, Sound) und Rapperin Nenda Neururer (Musik, Songtexte).
© Diana Martínez del Río , Suna Films
Im Vorjahr holte Landestheater-Schauspielerin Petra A. Pippan den Nestroy-Publikumspreis nach Tirol. Heuer sind drei KünstlerInnen, die an zwei Produktionen des Landestheaters maßgeblich mitgearbeitet haben, für Österreichs wichtigsten Theaterpreis nominiert.
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