Drei Traditionsbetriebe aus dem Bezirk Schwaz geehrt

Für ihren jahrelangen Einsatz und ihren Beitrag zur regionalen Wirtschaft wurden am Donnerstag 17 Tiroler Unternehmen von Wirtschaftslandesrat Mario Gerber im Innsbrucker Landhaus ausgezeichnet. Unter den geehrten Unternehmen befinden sich auch drei Betriebe aus dem Bezirk Schwaz.

Innsbruck, Schwaz – Mit der Auszeichnung „Tiroler Traditionsbetrieb“ würdigt das Land Tirol Unternehmen, die seit mindestens 30 Jahren bestehen. Die geehrten Betriebe stehen für Beständigkeit, unternehmerischen Weitblick und eine starke Verwurzelung in ihren jeweiligen Regionen. Sie leisten durch ihre Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur regionalen Wertschöpfung in Tirol.

Im Bezirk Schwaz konnten sich im Jahr 2026 drei Unternehmen über die offizielle Anerkennung durch das Land Tirol freuen. Die Firmen Kindl Bürosysteme e.U. aus Schwaz sowie die planlicht GmbH & Co KG aus Vomp blicken jeweils auf ein 40-jähriges Bestehen seit der Gründung im Jahr 1986 zurück. Das Stock Resort in Finkenberg feiert ein halbes Jahrhundert und wurde für sein 50-jähriges Jubiläum seit der Gründung im Jahr 1976 ausgezeichnet.

Menschen, die Verantwortung übernehmen