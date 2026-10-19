Pensionen brauchen mehr als ein Standbein

Staatliche, betriebliche und private Vorsorge im Zusammenspiel: Wie ein Drei-Säulen-Modell mehr Sicherheit im Alter schaffen kann.

Die staatliche Pension bildet das Fundament der Altersvorsorge in Österreich. Doch der demografische Wandel erhöht den Druck auf das System.

Immer weniger Erwerbstätige stehen einer wachsenden Zahl von PensionistInnen gegenüber, gleichzeitig steigt die Lebenserwartung. Die Finanzierung der Alterssicherung wird dadurch langfristig schwieriger.

Blick über die Grenzen

Aus Sicht der Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Tirol braucht es daher eine stärkere Ergänzung durch betriebliche und private Vorsorge. Ziel ist nicht, die staatliche Pension zu ersetzen, sondern die finanzielle Absicherung auf mehrere Säulen zu verteilen.

„Die staatliche Pension bleibt das Fundament, zusätzliche betriebliche und private Vorsorge macht das System robuster.“ Patrick Götz, Obmann Sparte Bank und Versicherung

Zusätzliche Reserven

Dass dieser Weg funktionieren kann, zeigt der Blick über die Grenzen. Länder wie Schweden, Dänemark oder die Niederlande setzen seit Jahren auf ein starkes Drei-Säulen-Modell und verbinden staatliche Absicherung mit kapitalgedeckter Vorsorge. So entstehen zusätzliche Reserven für die Altersvorsorge und langfristige Investitionen.

Finanzbildung ist wichtig

„Es geht nicht um ein Entweder-oder zwischen staatlicher Pension und privater Vorsorge. Die staatliche Pension bleibt das Fundament. Zusätzliche betriebliche und private Vorsorge macht das System robuster und stärkt die finanzielle Sicherheit kommender Generationen“, betont Patrick Götz, Obmann der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Tirol.

Frühzeitige Vorsorge