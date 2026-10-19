Pensionen brauchen mehr als ein Standbein
Staatliche, betriebliche und private Vorsorge im Zusammenspiel: Wie ein Drei-Säulen-Modell mehr Sicherheit im Alter schaffen kann.
Die staatliche Pension bildet das Fundament der Altersvorsorge in Österreich. Doch der demografische Wandel erhöht den Druck auf das System.
Immer weniger Erwerbstätige stehen einer wachsenden Zahl von PensionistInnen gegenüber, gleichzeitig steigt die Lebenserwartung. Die Finanzierung der Alterssicherung wird dadurch langfristig schwieriger.
Blick über die Grenzen
Aus Sicht der Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Tirol braucht es daher eine stärkere Ergänzung durch betriebliche und private Vorsorge. Ziel ist nicht, die staatliche Pension zu ersetzen, sondern die finanzielle Absicherung auf mehrere Säulen zu verteilen.
„Die staatliche Pension bleibt das Fundament, zusätzliche betriebliche und private Vorsorge macht das System robuster.“
Patrick Götz, Obmann Sparte Bank und Versicherung
Zusätzliche Reserven
Dass dieser Weg funktionieren kann, zeigt der Blick über die Grenzen. Länder wie Schweden, Dänemark oder die Niederlande setzen seit Jahren auf ein starkes Drei-Säulen-Modell und verbinden staatliche Absicherung mit kapitalgedeckter Vorsorge. So entstehen zusätzliche Reserven für die Altersvorsorge und langfristige Investitionen.
Finanzbildung ist wichtig
„Es geht nicht um ein Entweder-oder zwischen staatlicher Pension und privater Vorsorge. Die staatliche Pension bleibt das Fundament. Zusätzliche betriebliche und private Vorsorge macht das System robuster und stärkt die finanzielle Sicherheit kommender Generationen“, betont Patrick Götz, Obmann der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Tirol.
Frühzeitige Vorsorge
Positiv bewertet werden die jüngsten Reformen der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich. Ebenso wichtig sind Transparenz und Finanzbildung. Wer seine zu erwartende Pension kennt und frühzeitig vorsorgt, schafft mehr finanzielle Freiheit und Sicherheit im Alter. Denn beim Vermögensaufbau zählt vor allem eines: Zeit.