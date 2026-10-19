Zugvögel zogen vorbei
Tausende Kraniche über Tirol: Phänomen oder doch gar nicht so selten?
Kraniche spreizen, im Flug, die langen Federn an den Flügelspitzen ab. Dadurch sehen sie aus wie „Finger“.
© Sina Schuldt
Die Rufe der Kraniche haben am vergangenen Wochenende viele Tiroler verwirrt. Dabei ist der Zug der Kraniche seit einigen Jahren nicht mehr so selten, wie Matthias Schmidt, ein Experte von BirdLife Österreich erklärt. Die Zugrouten der Kraniche verschieben sich in Richtung der Täler.
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