Windböe erfasste Gleitschirm: 35-Jähriger stürzte in Sillian ab

Ein 35-jähriger Gleitschirmpilot ist am Montagnachmittag in Sillian abgestürzt. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.

Der Pilot befand sich gegen 13.45 Uhr auf Höhe eines Landeplatzes, als sein Gleitschirm aufgrund einer starken Windböe zusammenklappte. Der 35-Jährige stürzte daraufhin samt Schirm etwa drei bis vier Meter zu Boden. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung den Verletzten ins Krankenhaus. (TT.com)