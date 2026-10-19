Gault & Millau 2027: Das sind die Tiroler Sieger, Newcomer und Aufsteiger

Am 20. Oktober erscheint der neue Gault & Millau Restaurantguide 2027. Tirol darf sich über starke Ergebnisse und starke Frauen freuen: Die Stüva in Ischgl bleibt das einzige Fünf-Hauben-Restaurant des Landes. Zudem gehen mit der Auszeichnung zur Newcomerin des Jahres und jener zur Patissière des Jahres zwei Top-Ehrungen nach St. Anton am Arlberg.