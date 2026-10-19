Digital begleitet
Weniger Angst, bessere Vorbereitung vor der OP: Neue Herz-App startet
Schon Monate vor der Herz-OP bekommten Patienten in Innsbruck jetzt Pflege aufs Handy.
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Eine Operation am Herzen, unzählige Fragen und oft auch Angst: Ein neues digitales Programm der Tirol Kliniken begleitet PatientInnen künftig schon Monate vor dem Eingriff. Der „Herz-Kompass“ erinnert an wichtige Termine, hilft bei Organisatorischem und zeigt körperliche Übungen. Ab November geht‘s los.
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