Weniger Angst, bessere Vorbereitung vor der OP: Neue Herz-App startet

Eine Operation am Herzen, unzählige Fragen und oft auch Angst: Ein neues digitales Programm der Tirol Kliniken begleitet PatientInnen künftig schon Monate vor dem Eingriff. Der „Herz-Kompass“ erinnert an wichtige Termine, hilft bei Organisatorischem und zeigt körperliche Übungen. Ab November geht‘s los.