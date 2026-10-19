Bankbetrug in Innsbruck und Phishing in Reutte: Betrüger erbeuteten tausende Euro

Ein falscher Bankmitarbeiter hat am Montag einen 84-Jährigen in Innsbruck um einen niedrigen fünfstelligen Betrag gebracht. Auch im Bezirk Reutte war Ende letzter Woche ein Betrüger mit einer Phishing-Masche erfolgreich.

Ein 84-Jähriger ist am Montag in Innsbruck Opfer eines falschen Bankmitarbeiters geworden. Der Schaden liegt bei über 10.000 Euro.

Der Täter kontaktierte den 84-Jährigen gegen 12 Uhr zunächst über einen Messengerdienst und anschließend telefonisch. Dabei gab er sich als Bankmitarbeiter aus. Im Glauben, seine Bankdaten zu ändern, übermittelte der Mann seine Zugangsdaten und bestätigte mehrere Zahlungen. Es entstand ein Schaden im niederen fünfstelligen Eurobereich, so die Beamten.

Phishingbetrug in Reutte

Bereits am Freitag war eine 38-Jährige im Bezirk Reutte mit einer anderen Phishing-Masche getäuscht worden. Nach einer abgeschlossenen Zimmerbuchung kontaktierte sie ein Unbekannter über einen Messengerdienst und gab sich als Mitarbeiter des Reservierungsteams aus.

Über einen Phishing-Link brachte der Täter die Frau dann dazu, ihre Bankomatdaten einzugeben. Anschließend gab sie eine Überweisung über mehrere hundert Euro frei. Als eine weitere Zahlungsaufforderung einging, wurde sie misstrauisch. Sie leistete keine weitere Zahlung und erstattete Anzeige.

In beiden Fällen sind die Täter bislang unbekannt. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)