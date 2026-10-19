Maschinenbrand sorgte Montagnachmittag für Feuerwehreinsatz in Absam

Ein Brand an der Luftfilteranlage einer Maschine hat am Montag einen Feuerwehreinsatz in Absam ausgelöst. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die betroffene Halle entlüftet werden. Verletzt wurde niemand.

Ein Filter in einem Lasergerät ist am Montagnachmittag im Absamer Gewerbegebiet in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Absam wurde um 16.40 Uhr alarmiert und rückte mit drei Fahrzeugen zum Einsatzort in der Salzbergstraße aus. Unter Atemschutz bargen die Einsatzkräfte die brennenden Filter aus dem Lasergerät. Anschließend wurden diese kontrolliert abgelöscht.