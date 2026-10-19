US-Entscheidungen für Selenskyj "schwer zu erklären"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisiert Entscheidungen der USA im Krieg gegen Russland. Verzögerungen bei Waffenlieferungen und Einschränkungen beim Austausch von Geheimdienstinformationen seien "unter Freunden schwer zu erklären", sagte er bei einem Treffen mit einer US-Kongressdelegation. In einem Video auf Telegram beklagte er außerdem fehlende Erklärungen für die eingeschränkte Nutzung des Satellitennetzwerks Starshield.

Darüber hinaus habe die Ukraine zuletzt dreimal keine Warnungen vor russischen Angriffen von ihren Partnern erhalten. Das Pentagon verzögere außerdem die Lieferung bereits bezahlter Raketen. "All dies deutet darauf hin, dass eine politische Entscheidung getroffen wurde, die Unterstützung für uns zu drosseln", sagte Selenskyj.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump verlautbart, dass anstelle Selenskyjs jemand anderes die Friedensverhandlungen mit Russland führen solle. "Vielleicht ist es für Selenskyj an der Zeit, jemand anderen verhandeln zu lassen", sagte Trump vor Journalisten.

Russland verhalte sich mit Blick auf die Ukraine "in Ordnung" und mache "nicht viel", fügte Trump hinzu. Die USA stellten der Regierung in Kiew weiterhin Geheimdienstinformationen zur Verfügung, sagte er.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko appellierte unterdessen mit eindringlichen Worten an die Solidarität in Europa. "Wir wollen nie wieder Krieg in Europa. Frieden braucht unsere gemeinsame Verantwortung. Freiheit braucht Menschen, die füreinander einstehen", sagte Klitschko (55) in einer Videobotschaft bei einer Preisverleihung in der deutschen Hauptstadt Berlin.

Ursprünglich hatte er vor, seine Auszeichnung, den European Future Award, in Berlin persönlich entgegenzunehmen, wie er weiter sagte. Doch die Situation in Kiew habe sich dramatisch zugespitzt, sodass er vor Ort bleiben müsse.

Er erlebe gerade Tag und Nacht, wie dramatisch der Beschuss geworden sei, auf Brücken, Kraftwerke, Schulen, Kindergärten, Kranken- und Wohnhäuser. Der ehemalige Weltklasse-Boxer sagte in seiner Videobotschaft, für die er lauten Applaus und Standing Ovations bekam, Kremlchef Wladimir Putin wolle "uns kaputt bomben und dafür sorgen, dass die Menschen aus den Städten fliehen".

Er wolle "für Millionen Flüchtlinge in Europa sorgen" und dass "Europa uns deshalb im Stich lässt und wir kapitulieren. Aber das wird nie passieren". Eine zentrale Frage laute: "Warum soll unser Traum einer europäischen Zukunft mit einem so hohen Preis bezahlt werden?", so Klitschko. Die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft in Europa gebe vielen Menschen in der Ukraine die Kraft durchzuhalten.