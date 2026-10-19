14 Tote bei Einsturz illegaler Goldmine in Kolumbien

Beim Einsturz einer illegalen Goldmine im Südwesten Kolumbiens sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Wie die örtlichen Behörden am Montag mitteilten, wurden sieben weitere verletzt. Der Unfall ereignete sich in der Gemeinde Santa Barbara de Iscuande in der Provinz Nariño. Die Such- und Rettungsmaßnahmen in der ländlichen Gegend Chambero seien abgeschlossen, erklärte der Gouverneur von Nariño, Luis Alfonso Escobar.

Der Gouverneur forderte die Regierung, die nationale Bergbaubehörde und das Ministerium für Bergbau und Energie auf, die Legalisierung für illegale und kleinindustrielle Bergleute zu beschleunigen, um die Arbeitsbedingungen und Sicherheitsstandards zu verbessern.