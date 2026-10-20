Wahllokale in Texas für vorzeitige Stimmabgabe geöffnet

Rund zwei Wochen vor den US-Kongresswahlen haben im viel beachteten US-Staat Texas die Wahllokale für die vorzeitige Stimmabgabe geöffnet. Vor einem Wahllokal in Houston standen die Menschen am Montag in einer Schlange an. Texas ist traditionell eine Hochburg der Republikaner von US-Präsident Donald Trump, allerdings hoffen die Demokraten bei der Stimmabgabe diesmal auf deutliche Erfolge. Im Rennen um den US-Senat lag zuletzt der Demokrat James Talarico leicht vorne.

Der 37-jährige ehemalige Lehrer konnte sich demnach einen leichten Umfragevorsprung vor dem texanischen Justizminister und Trump-Vertrauten Ken Paxton verschaffen. Zeitgleich zu den Kongresswahlen findet in Texas die Gouverneurswahl statt. In Umfragen lag zuletzt die Demokratin Gina Hinojosa vorne. Die 52-jährige Anwältin tritt gegen den republikanischen Amtsinhaber Greg Abbott an. Der 68-Jährige tritt für eine vierte Amtszeit an.

Talarico und Hinojosa wollen bei nicht festgelegten Wählern punkten sowie bei jenen, die von Trump und seinen Republikanern enttäuscht sind. Obwohl Trump nicht auf dem Stimmzettel steht, hat er die Wahlen zu einer Volksabstimmung über sich selbst erklärt.