50 Jahre frisch geblieben: Die Wiener Wotrubakirche

Die Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit auf dem Georgenberg in Wien feiert 50. Geburtstag. Sie haben keine Ahnung, wovon die Rede ist? Das ist verständlich, hat sich doch seit ihrer Errichtung der landläufige Name Wotrubakirche für das Gotteshaus aus 135 asymmetrisch aufeinandergeschichteten Betonblöcken eingebürgert. Am 24. Oktober 1976 wurde der damals hoch umstrittene Bau geweiht, der sich heute zu einem Wahrzeichen Wiens und der katholischen Kirche gemausert hat.

Dabei ging die Initiative zu deren Errichtung von einer Frau aus. Die OMV-Managerin und Beamtin Margarethe Ottillinger lobbyierte für den Plan des Bildhauers Fritz Wotruba und des Architekten Fritz Gerhard Mayr, die eine dem Brutalismus zuzurechnende Bauform mit Sichtbeton vorsahen. Die Intention Ottilingers, die sieben Jahre lang in sowjetischen Gefängnissen gesessen hatte, war, einer Zeit des schwindenden Glaubens etwas entgegenzusetzen.