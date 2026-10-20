Hegseth bei unangekündigtem Besuch in Israel

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat sich einem Medienbericht zufolge am Montag bei einem unangekündigten Besuch in Israel mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu getroffen. Das meldete das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Das Pentagon lehnte eine Stellungnahme ab. Hegseth selbst teilte in einem Social-Media-Beitrag mit, er habe US-Soldaten im Nahen Osten besucht.

Die Nachricht von der Reise kommt einen Tag, nachdem US-Präsident Donald Trump Netanyahu für die Parlamentswahl in der kommenden Woche seine Unterstützung zugesagt hat. Es ist die erste Wahl in Israel seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023. Umfragen zufolge dürfte Netanyahus religiös-nationalistische Koalition ihre Regierungsmehrheit verlieren.