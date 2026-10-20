Australische Abgeordnete hat nach Attacke nur noch ein Bein

Die bei einem mutmaßlichen Angriff lebensgefährlich verletzte australische Abgeordnete Helen Haines hat Medienberichten zufolge nur noch ein Bein. Das berichteten der Sender ABC und die Zeitung "Sydney Morning Herald" am Dienstag. Die 65-Jährige befinde sich weiter "in einem kritischen Zustand", sagte Premierminister Anthony Albanese im Fernsehen. Sie sei in der Nacht operiert worden und sei weiterhin im Krankenhaus. Er habe mit ihrem Mann Phil gesprochen.

Die Gedanken "aller Australier" seien bei der Familie und den Freunden der parteilosen Abgeordneten, fügte er hinzu. Nach dem Vorfall am Montag hatte Albanese gesagt, es habe sich um "einen bewussten Angriff" gehandelt - "keinen Unfall".

Die Parlamentarierin war nach Polizeiangaben vor ihrem Büro in Wangaratta attackiert worden, rund 200 Kilometer nordöstlich von Melbourne. Passanten hätten den Fahrer überwältigt, der anschließend von der Polizei festgenommen wurde. Demnach wurde im Auto des 43-Jährigen ein Messer gefunden.

Am Dienstag befand sich der Mann weiter in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauerten an. Das mögliche Motiv ist unklar.