Auszählung nach Unabhängigkeitsreferendum in Alberta

Bei der Abstimmung über ein Unabhängigkeitsreferendum in der kanadischen Provinz Alberta hat am Montag die Auszählung der Stimmzettel begonnen. Die meisten Wahllokale sollten seit Montag 20.00 Uhr (Ortszeit, Dienstag 04.00 Uhr MESZ) geschlossen sein. Mehr als 100 Wahllokale würden aber nach einem verspäteten Öffnen länger für Abstimmende geöffnet bleiben, teilten die Behörden mit. Etwa 1,4 Millionen der 3,1 Millionen Berechtigten hätten ihre Stimme vorzeitig abgegeben.

Die Menschen waren zu einer Abstimmung darüber aufgerufen, ob ein Referendum über die Unabhängigkeit der ölreichen westkanadischen Provinz abgehalten werden soll oder nicht. "Kanada ist es wert, dass wir dafür kämpfen", schrieb der kanadische Regierungschef Mark Carney im Onlinedienst X. "Gehen Sie heute zur Wahl, stimmen Sie für Kanada."

Umfragen zufolge waren nur ein Viertel der etwa fünf Millionen Einwohner Albertas für die Unabhängigkeit. Carney, der in Alberta aufwuchs, hatte die Befürworter der Einheit Kanadas aber schon im Vorfeld aufgerufen, unbedingt an der Abstimmung teilzunehmen, um einen Sieg der Separatisten zu verhindern. Es gehe um "die Zukunft unseres Landes", erklärte er.

Die nicht bindende Volksabstimmung war von Albertas rechtsgerichteter Regierungschefin Danielle Smith initiiert worden, nachdem ein Richter zuvor ein geplantes Bürger-Referendum wegen verfassungsrechtlicher Bedenken gestoppt hatte. Smith hatte zwar erklärt, gegen die Unabhängigkeit stimmen zu wollen, in den Rängen ihrer Partei befinden sich indes auch Separatisten.