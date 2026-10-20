Kommentar

Länger einkaufen, aber nicht überall

Max Strozzi

Kommentarvon Max Strozzi

Kurz vor den Lohnverhandlungen befeuert der Handel die Öffnungszeiten-Debatte. Die Regierung will vor allem für Selbstbedienungs-Boxen lockern, das macht durchaus Sinn.

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