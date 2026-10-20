Auto in Imst ausgebrannt: Ermittler gehen von Marderbiss aus

Imst – Ein abgestellter Pkw ist in der Nacht auf Dienstag gegen 0.30 Uhr in Imst in Brand geraten. Ein Anrainer bemerkte das Feuer und setzte umgehend den Notruf ab. Die Feuerwehr konnte den Fahrzeugbrand löschen, verletzt wurde niemand. Am Auto entstand Totalschaden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein Marderbiss an einem Kabel im Bereich der Fahrzeugbatterie einen Kurzschluss verursacht haben, der zum Brandausbruch führte. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. Im Einsatz standen zwei Polizeistreifen, die Freiwillige Feuerwehr Imst mit vier Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst. (TT.com)