Hochpreisige Drogerieartikel
Ladendiebstahl in Innsbruck: 50-Jähriger auf frischer Tat ertappt
Innsbruck – Ein 50-jähriger Österreicher hat am Montag gegen 11.30 Uhr mehrere hochpreisige Drogerieartikel aus einem Geschäft in der Innsbrucker Innenstadt gestohlen. Unmittelbar nach dem Verlassen des Geschäfts wurde der Mann von einem Berufsdetektiv angehalten.
Der 50-Jährige wurde in weiterer Folge von der Polizei festgenommen. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt überstellt. (TT.com)