Seit Monaten von Flammen eingeschlossen und giftigem Qualm ausgesetzt

Rauchschwaden ziehen über Südostasien, Schulen sind geschlossen und Naturschützer bringen Orang-Utans in Sicherheit.

Auf den Inseln Borneo und Sumatra kämpfen Einsatzkräfte seit Monaten gegen schwere Waldbrände. Diese haben bereits Hunderttausende Hektar Vegetation verwüstet. Für die bedrohten Menschenaffen wird ihr Lebensraum zunehmend zur Falle. Zugleich sorgt die schlechte Luftqualität in Teilen Indonesiens und den Nachbarländern Malaysia und Singapur für Alarm.

Die Putra-Moschee in der malaysischen Stadt Putrajaya ist in Smog gehüllt. Seit Wochen liegt giftiger Rauch über Teilen von Malaysia, Indonesien und Singapur, während Jakarta darum kämpft, die Brände einzudämmen. © AFP/Sta Rosa

Wegen giftiger Rauchwolken hat das regionale Klimaüberwachungszentrum für Teile Südostasiens am Samstag die höchste Alarmstufe ausgelöst. Nach Angaben des Luftqualitätsdienstes IQAir gehörten Singapur und Kuala Lumpur am Wochenende zu den fünf Großstädten mit der höchsten Luftverschmutzung weltweit.

Die Auswirkungen sind massiv: Schulen bleiben geschlossen, Flüge müssen gestrichen werden. In vielen Städten herrscht gespenstisches orangegraues Licht, zehntausende Menschen leiden unter Atemwegsproblemen. Die Menschen wurden aufgerufen, Aktivitäten im Freien einzuschränken und Masken zu tragen.

Orang-Utans aus Baumkronen geholt

Gleichzeitig sind auf Borneo und Sumatra Tierschützer im Einsatz, um möglichst viele Orang-Utans, die nur noch dort leben, zu retten. Zwischen August und Oktober seien allein im Westen von Kalimantan mehr als 50 Tiere in Sicherheit gebracht worden, teilten Naturschutzbehörden und NGOs mit.

Die Organisation BOS (Borneo Orangutan Survival) berichtete zuletzt von dramatischen Rettungsaktionen. Am Donnerstag wurde ein Affenmännchen gerettet, das sich inmitten dichter Rauchschwaden an die Spitze eines schon fast kahlen Baums klammerte. Bereits Ende September wurde ein drei bis vier Jahre altes Weibchen in Sicherheit gebracht. Mit einem Betäubungspfeil und einem großen Auffangnetz musste das Tier aus einer Baumkrone im brennenden Dschungel gerettet werden. Das völlig erschöpfte Orang-Utan-Mädchen hatte schwere Brandverletzungen an Händen und Füßen davongetragen, die Atemwege waren durch den Rauch stark belastet.

In Süd-Sumatra versuchen die Behörden inzwischen gemeinsam mit dem Wetterdienst und dem Militär, durch künstliche Wetterbeeinflussung die Rauchbelastung zu verringern und Regen auszulösen – dazu setzen sie Trockeneis und Natriumchlorid ein.