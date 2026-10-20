Israelische Siedler griffen auch europäische Diplomaten an

Radikale israelische Siedler versuchen, Palästinensern im Westjordanland ihre Lebensgrundlage zu entziehen. Sie nehmen dabei auch Amerikaner und Europäer ins Visier. Nach internationalem Protest gab es nun doch Festnahmen.

Israelische Siedler haben in den besetzten Gebieten einen europäischen Konvoi attackiert. Zu der Delegation, die den palästinensisch-christlichen Ort Taybeh im Westjordanland besuchte, gehörten Diplomaten aus Frankreich, Belgien und Polen sowie ein Bürgermeister und ein Erzbischof aus Frankreich. Drei Personen wurden verletzt und ein Diplomatenfahrzeug beschädigt, hieß es.

Olivenernte als Gefahr

Die Siedlergewalt hat zuletzt weiter zugenommen. Hintergrund ist die derzeit laufende Olivenernte. Gewalttätige Siedler versuchen, den Palästinensern diese Lebensgrundlage zu entziehen – geistlich unterstützt durch den führenden Rabbiner Dov Lior, wie die israelische Tageszeitung Haaretz berichtete.

Allein seit dem 27. September gab es mehr als 170 Siedlerangriffe. Dabei wurden laut britischem Guardian vier Menschen getötet, mehr als 100 verletzt und Tausende Olivenbäume zerstört. Vorigen Mittwoch wurde erneut eine Moschee angezündet.

Die europäische Delegation war aus Anlass der Olivenernte zu Besuch. Die Angreifer attackierten zuerst Palästinenser bei der Arbeit und dann den Konvoi. Das israelische Militär soll Hilferufe zunächst ignoriert haben. Den israelischen Soldaten wird immer wieder vorgeworfen, Siedlergewalt zu decken oder sogar zu unterstützen.

Journalistin verprügelt

Der Angriff auf EU-Diplomaten war der zweite Vorfall binnen weniger Tage, der die Siedlergewalt auch international zum Thema machte. Am Freitag hatte ein Mob die Pressefotografin Heidi Levine von der Washington Post attackiert, als sie die Olivenernte dokumentierte. Die 63-Jährige erlitt u. a. Wirbelbrüche und verlor beinahe einen Daumen. Das rief auch die US-Regierung auf den Plan. US-Botschafter Mike Huckabee, der eigentlich als siedlerfreundlich gilt, sprach von einem Terrorakt und forderte mehrjährige Haftstrafen.