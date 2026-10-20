„Jetzt ist für mich die Zeit gekommen“: Christina Stürmer zieht sich zurück

Christina Stürmer schaltet einen Gang zurück. Die Sängerin gönnt sich nach einem intensiven Jahr eine Auszeit. Auch auf Social Media soll es vorerst ruhiger um die 44-Jährige werden.

Fans von Christina Stürmer werden in nächster Zeit etwas weniger von der Sängerin hören. Die 44-Jährige möchte kürzertreten, Kraft tanken und sich Dingen widmen, für die zuletzt weniger Zeit geblieben ist, kündigte sie auf Instagram an.

Wie lange sie sich zurückziehen wird, lässt Stürmer offen. Einen fixen Zeitplan für ihr Comeback gibt es offenbar nicht. Ein Abschied von der Musik soll die Pause jedenfalls nicht sein. Stürmer betont, dass es sich um „keine Pause für immer“ handle.