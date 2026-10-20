Trost für Kilde von Shiffrin und Skiteam: „Es ist brutal und schwer zu akzeptieren“

Norwegens Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde hat sich in einem emotionalen Statement zu seiner erneuten schweren Verletzung geäußert.

„Es ist brutal und schwer zu akzeptieren“, schrieb der 34-Jährige bei Instagram. „Im Moment bin ich am Boden zerstört, wütend und frustriert. Ich brauche ein bisschen Zeit, um es zu verarbeiten.“ Diesmal habe er aber einen klaren Plan für die Rehabilitation und das helfe, so der Skandinavier weiter.

Kilde hatte bei einem Sturz im Abfahrtstraining in Chile vergangene Woche einen Achillessehnenriss erlitten. Auch zuvor war er immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen worden. Im Jänner 2024 hatte es den Speed-Spezialisten besonders heftig erwischt. Bei einem Sturz in der Abfahrt von Wengen verletzte er sich schwer an Unterschenkel und Schulter.