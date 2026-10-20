Pflege als Schlüssel im Gewaltschutz

Für viele Menschen, denen Gewalt widerfahren ist, sind Krankenhäuser und Ambulanzen oft die erste Anlaufstelle.

Die Folgen von (häuslicher) Gewalt können sich beispielsweise in Form von Verletzungen, psychischen oder anderen gesundheitlichen Beschwerden zeigen. Mitarbeitende im Gesundheitswesen haben daher eine wichtige Rolle bei der frühzeitigen Erkennung von Gewalt.

Warnsignale erkennen

Pflegepersonen spielen eine wichtige Rolle im Gewaltschutz. Als größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen stehen sie in engem und regelmäßigem Kontakt mit Patient:innen. Sie werden häufig als niederschwellige Ansprechpersonen wahrgenommen, da der Kontakt regelmäßig stattfindet und vielfach auf Augenhöhe erlebt wird. Zudem ermöglicht der enge Kontakt, körperliche und psychische Veränderungen wahrzunehmen. Verletzungen, Ängste, Rückzug oder andere Auffälligkeiten können Hinweise auf Gewalterfahrungen sein. Durch genaues Hinsehen, Beobachten und Zuhören können Pflegepersonen Warnsignale frühzeitig erkennen.

Anna Pfeifer und Patrick Zechner, Pflegeleitung des Kompetenzzentum Gewaltambulanz. © tirol kliniken

Aufmerksame Dokumentation

Gewaltambulanz beginnt mit dem Erkennen möglicher Anzeichen von Gewalt. Ebenso wichtig ist es, Beobachtungen behutsam anzusprechen und Betroffene ernst zu nehmen. „Gespräche sollten in einem vertrauensvollen Rahmen, sowie behutsam und möglichtst vorurteilsfrei geführt werden“, so Patrick Zechner, Pflegeleitung des Kompetenzzentum Gewaltschutz an der Innsbrucker Klinik. Auffälligkeiten und Aussagen müssen sorgfältig dokumentiert werden.

Beim Handeln stehen Sicherheit und der Wille der betroffenen Person an erster Stelle. Je nach Situation können weitere Berufsgruppen oder spezialisierte Fachstellen hinzugezogen und notwendige Maßnahmen besprochen und eingeleitet werden. Bei akuter Gefahr muss unverzüglich gehandelt werden.

Maßnahmen einleiten