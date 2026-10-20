Witz-Strafe für Cristiano Ronaldo: So reagiert Portugal auf den Teamcamp-Eklat

Portugals Fußballverband hat Cristiano Ronaldo nach seiner nicht abgesprochenen Abreise aus dem Nationalteam für 30 Tage gesperrt. Der 41-jährige Altstar wurde von der Disziplinarkommission am Montag außerdem mit einer Strafzahlung von 255 Euro belegt. Ronaldo hatte Portugals Teamcamp vor dem Nations-League-Spiel in Dänemark Ende September nach einem Disput mit Nationalcoach Jorge Jesus verlassen. Er sprach danach von einem Vertrauensbruch vonseiten des Trainers.

Den Großteil seiner Sperre dürfte Ronaldo bereits abgesessen haben. Bisher bestritt der frühere Stürmerstar von Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin für Portugal 234 Länderspiele, in denen er 146 Tore erzielte. Ronaldo hatte in einem Statement durchblicken lassen, dass er mit einer Bestrafung oder Sperre rechne. Danach stünde er dem Team aber wieder zur Verfügung. Verbandschef Pedro Proenca erklärte, dass die Tür für den langjährigen Superstar weiter offenstehe. (APA)