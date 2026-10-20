„Emma ist da“: Schlagerstar Melissa Naschenweng freut sich über Nachwuchs

„Keine perfekten Bilder, aber dafür echte Momente.“ Am Sonntag verkündete Schlagerstar Melissa Naschenweng auf Instagram, dass sie sich über Nachwuchs freuen darf. Auf Bildern und Videos zeigt sie sich mächtig stolz neben der frischgeborenen Emma – einem kleinen Kälbchen.

„Emma ist heute auf die Welt gekommen, ganz erschöpft“, flüstert Naschenweng in die Kamera. Und das sieht man dem Tier an. Unter dem Posting gratulieren viele ihrer Fans zum tierischen Nachwuchs. (TT.com)