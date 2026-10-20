Verletzungsschock für Skistar in Sölden: „Bin entsetzt, diese Nachricht zu teilen“

Der Weltcupauftakt der Damen in Sölden geht am Samstag (ab 10.00 Uhr live im TT.com-Ticker) ohne Valerie Grenier über die Bühne. Die zweifache Weltcupsiegerin verletzte sich beim Training am Rettenbachferner und musste die Heimreise antreten. Das gab die 29-Jährige via Instagram bekannt.

„Ich bin entsetzt, diese Nachricht zu teilen. Zu sagen, ich bin am Boden zerstört, ist eine Untertreibung“, schrieb Grenier, die zu den Sieganwärterinnen für das Rennen am Wochenende gezählt hatte. Gleichzeitig bedankte sie sich für die Unterstützung ihrer Fans und Freunde.

Das Ausmaß der Verletzungen steht noch nicht fest. Aufmunternde Worte kamen unter anderem von ÖSV-Läuferin Nina Ortlieb, US-Skistar Paula Moltzan oder der Neuseeländerin Alice Robinson. (TT.com)