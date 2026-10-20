Lug und Trug
Das gab es noch nie in Tirol: In einer einzigen Führerschein-Prüfung saßen 16 Schummler
In einer Unterländer Fahrschule (Symbolfoto) ging es bei der Prüfung nicht mit rechten Dingen zu. Wie die Ermittlungen ergaben, hat jeder zweite Kandidat geschummelt.
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Die Kandidaten reisten eigens aus Ostösterreich an, um sich bei einer Unterländer Fahrschule die Fahrerlaubnis zu erschwindeln. Ein weiterer Schummler war der Auslöser für einen Rettungseinsatz in Imst.
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