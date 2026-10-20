Lug und Trug

Das gab es noch nie in Tirol: In einer einzigen Führerschein-Prüfung saßen 16 Schummler

In einer Unterländer Fahrschule (Symbolfoto) ging es bei der Prüfung nicht mit rechten Dingen zu. Wie die Ermittlungen ergaben, hat jeder zweite Kandidat geschummelt.
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Thomas Hörmann

Von Thomas Hörmann

Die Kandidaten reisten eigens aus Ostösterreich an, um sich bei einer Unterländer Fahrschule die Fahrerlaubnis zu erschwindeln. Ein weiterer Schummler war der Auslöser für einen Rettungseinsatz in Imst.

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