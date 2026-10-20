Lockerung der Öffnungszeiten: Modell liegt auf dem Tisch

Die geplante Liberalisierung der Öffnungszeiten im Handel nimmt Fahrt auf. Die NEOS legen nun den Regierungspartnern Vorschläge vor: Das sind die Eckpunkte.

In die Debatte um eine von der Regierung geplanten Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten könnte Bewegung kommen. Geht es nach Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS), sollen die Öffnungszeiten für eigentümergeführte Geschäfte, in denen der Unternehmer selbst arbeitet, ausgeweitet werden. Zudem möchte er längere Öffnungszeiten für personallose Nahversorger und Smart Stores, wie der Kurier am Dienstag berichtete.

Um die viel debattierte Sonntagsöffnung, die vor allem in Wien ein Thema ist, gehe es ihm derzeit allerdings nicht. Die Frage sei aber, wie man lebendige Ortskerne mit Nahversorgern erhalten könne. Die Vorschläge liegen dem Bericht zufolge noch diese Woche zur Koordinierung den Regierungspartnern ÖVP und SPÖ vor.

Regierung plant Lockerung

Wie berichtet, zielt die im Regierungsprogramm festgehaltene Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten primär auf Selbstbedienungs-Läden bzw. Nahversorger ohne Personal ab. Sie sollen aus dem Öffnungszeitengesetz ausgenommen werden und auch an Randzeiten geöffnet haben dürfen. Die NEOS hatten zuletzt auf eine Umsetzung der Regierungspläne gedrängt. „Neue Geschäftsmodelle sind längst Realität, unser Gesetz hat damit aber nicht Schritt gehalten“, sagt Tirols NEOS-Klubobfrau Birgit Obermüller.