Kräftiger Wetterumschwung
„Bombenzyklon“ zieht Richtung Europa: Wie heftig wird der Sturm in Tirol wirklich?
Die Bergkette hinter Obernberg (links) wird ab Donnerstag wohl weiß gezuckert sein. In Längenfeld zeigten sich bereits erste Spuren des Winters (rechts).
© TT-LeserInnenfotos
Ein kräftiges Tief zieht auf Europa zu. Das Wetter soll in der Folge in einigen Ländern so stürmisch werden, dass Medien sogar von einem „Monstersturm“ oder einem „Bombenzyklon“ schreiben. Auch in Tirol wird sich der Wetterumschwung bemerkbar machen.
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