Ab 2027 fünfstellig
Trailrun-Festival knackt die 10.000er-Marke und geht jetzt auch neuen Weg
9000 Teilnehmer waren es bei der heurigen Auflage, 2027 werden 10.000 Läufer zum Innsbruck Alpine Trailrun Festival kommen.
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Über 9000 Teilnehmer waren es im Frühjahr, die sich beim Innsbruck Alpine Trailrun Festival einer der 13 Herausforderungen stellten. Nun geht Veranstalter Alexander Pittl mit einer Terminverlegung einen Schritt weiter und will fünfstellig werden. Sahnehäubchen: Das IATF dockt bei einer internationalen Rennserie an.
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