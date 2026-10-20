Trailrun-Festival knackt die 10.000er-Marke und geht jetzt auch neuen Weg

Über 9000 Teilnehmer waren es im Frühjahr, die sich beim Innsbruck Alpine Trailrun Festival einer der 13 Herausforderungen stellten. Nun geht Veranstalter Alexander Pittl mit einer Terminverlegung einen Schritt weiter und will fünfstellig werden. Sahnehäubchen: Das IATF dockt bei einer internationalen Rennserie an.