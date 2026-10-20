Tag der offen Tür im Olympic Gym Innsbruck

Wo Breiten- und Spitzensport zuhause sind am Samstag, 31. Oktober, von 9 bis 21 Uhr, kostenlos trainieren, Sport hautnah erleben und gemeinsam feiern!

Freizeitsportler trainieren neben ambitionierten Athleten, Hobbysportler neben Spitzenkönnern. Was das Olympic Gym Innsbruck besonders macht, sind nicht nur seine vielfältigen Trainingsmöglichkeiten, sondern vor allem die persönliche Betreuung und die familiäre Atmosphäre. Am Samstag, 31. Oktober, können sich Interessierte beim großen Tag der offenen Tür selbst davon überzeugen.

Von 9 bis 21 Uhr stehen die Türen offen. Der Eintritt ist kostenlos, ebenso die Nutzung der Trainingsmöglichkeiten. Freunde mitbringen, gemeinsam trainieren, Neues ausprobieren und die besondere Atmosphäre kennenlernen – ausdrücklich erwünscht!

Ab 16 Uhr wartet ein abwechslungsreiches Programm: Showtrainings bieten spannende Einblicke in unterschiedliche Trainingsformen. Von 18 bis 19 Uhr steht ein besonderes Halloween-HYROX-Training auf dem Programm. Wer verkleidet mittrainiert, darf sich über ein kleines Geschenk freuen.

Für die passende Stimmung sorgt von 16 bis 21 Uhr ein DJ mit Live-Musik. Auch kulinarisch ist vorgesorgt: Frisch Gegrilltes lädt zur Stärkung und zum gemütlichen Beisammensein ein.

Im Olympic Gym Innsbruck zählt nicht, auf welchem Leistungsniveau jemand trainiert. Hier verbindet die Freude an Bewegung Menschen mit unterschiedlichsten sportlichen Zielen. Persönliche Betreuung, gegenseitige Motivation und ein familiäres Miteinander machen das Studio zu einem besonderen Treffpunkt der Innsbrucker Sportszene.