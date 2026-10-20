Elyas M'Barek über Beziehungen: „Vertrauen sollte man nicht missbrauchen“

Elyas M'Barek spricht über Ehrlichkeit, Vertrauen und kleine Notlügen. Anlass ist sein neuer Film „Der perfekte Urlaub“, in dem Beziehungen und Geheimnisse eine wichtige Rolle spielen. Auch privat gibt es bei dem Schauspieler Neuigkeiten: Vor wenigen Wochen wurde die Trennung von seiner Ehefrau Jessica bekannt.

Darf man in einer Beziehung auch einmal schummeln? Oder sollte man immer ehrlich sein, selbst wenn die Wahrheit unangenehm ist? Genau um solche Fragen geht es in „Der perfekte Urlaub“, der am 22. Oktober in die Kinos kommt. Der Film ist die Fortsetzung des Kinohits „Das perfekte Geheimnis“ von Regisseur Bora Dağtekin.

Schauspieler Elyas M‘Barek und seine damalige Frau Jessica bei der Eröffnung den 73. Internationalen Filmfestspielen Berlin 2023. © IMAGO

M'Barek spielt Leo, der mit seiner Ehefrau Carlotta (Karoline Herfurth) durch die Höhen und Tiefen einer Beziehung geht. Was würde er seiner Filmfigur für die Ehe mit auf den Weg geben? Seine Antwort fällt eindeutig aus: „Einfach ehrlich miteinander umgehen, nicht lügen und nicht so viele Geheimnisse, die es nicht nötig hat.“

„Vertrauen sollte man nicht missbrauchen“

Dass Vertrauen für ihn eine große Rolle spielt, macht M'Barek auch abseits der Leinwand deutlich. Auf die Frage, was ihm in Freundschaften und Liebesbeziehungen besonders wichtig sei, muss er nicht lange überlegen: „Vertrauen.“

Doch dabei bleibt es nicht. „Vertrauen sollte man nicht missbrauchen – und das tun Notlügen. Wenn man Vertrauen schenkt, dann sollte man immer ehrlich und gerade miteinander umgehen“, sagt der 44-Jährige im Interview mit BUNTE.

Hier ist das ehemalige Liebespaar im Käferzelt beim Münchner Oktoberfest 2022. © APA/Hörhager

Seine Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem auch sein Privatleben im öffentlichen Interesse steht. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sich M'Barek und seine Ehefrau Jessica getrennt haben. Sein Medienanwalt bestätigte das Ehe-Aus gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die beiden waren rund vier Jahre verheiratet. Über die Gründe für die Trennung ist nichts bekannt.

Drei Jahre lang lebte er mit Jessica in New York. Nun ist sein Lebensmittelpunkt wieder in der bayerischen Landeshauptstadt. „München ist meine Heimat, und genauso fühlt es sich an. Ich bin sehr gerne hier“, sagt M'Barek. Durch die Zeit im Ausland habe er noch stärker zu schätzen gelernt, was eine vertraute Umgebung ausmache. „Das Gefühl, an einem Ort zu sein, an dem man sich zu Hause fühlt, kann nichts ersetzen.“