„Absoluter Traum“: How I Met Your Mother“-Star hat geheiratet
US-Schauspieler Jason Segel und Tänzerin Kayla Radomski haben geheiratet. Die Feier fand laut der Zeitschrift „People“ im kalifornischen Pasadena statt. Radomski bezeichnete die Hochzeit auf Instagram als „absoluten Traum“.
US-Schauspieler Jason Segel (46, „How I Met Your Mother“) und die Tänzerin Kayla Radomski (35) haben geheiratet. Die Hochzeit sei ein „absoluter Traum“ gewesen, schrieb Radomski zu einem Braut-Foto in einer Instagram-Story, das sie mit „Mrs. Segel“ unterzeichnete. Laut der US-Zeitschrift „People“ fand die Feier im kalifornischen Pasadena statt. Radomski hatte im Juni 2025 auf Instagram ihre Verlobung mit dem Hollywood-Star bekanntgegeben.
Auf Bildern war zu sehen, wie Segel mit einem Ring vor ihr auf die Knie geht. Bekannt wurde der Schauspieler als Marshall Eriksen in der Kultsitcom „How I Met Your Mother“. Seit Jänner 2023 spielt er an der Seite von Harrison Ford in der Comedy-Serie „Shrinking“ mit. Er wirkte auch an zahlreichen Filmdrehbüchern mit und war in Hollywood-Komödien wie „Beim ersten Mal“, „Nie wieder Sex mit der Ex“, „Fast verheiratet“ oder "Sex Tape“ zu sehen. (APA)
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